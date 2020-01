Uomini e donne, Nilufar Addati e la "confessione" sul seno: «Ho corretto una cosa che non mi piaceva…»

Grande Fratello Vip 2020, tutte le novità e i concorrenti

E col Natale e l'anno nuovo perex tronista di “”, partecipante “Temptation Island Vip” ed ex di Giordano Mazzocchi è arrivato unnuovo. Come lei stessa ha confessato infatti ha approfittato delle festività per farsi questo regalo.E’ stata la stessa Nilufar a portare i suoi follower a conoscenza su Instagram, spiegando anche i motivi che l’hanno spinta a ricorrere all’aiuto del chirurgo: “Mi avete inondato di messaggi in questi giorni visto che ero un po’ scomparsa – ha fatto sapere dal social – Sto benissimo. Sono a casa perché ieri finalmente dopo un paio di anni di riflessione sulla questione mi sono sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio décolleté, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare”.I cambiamenti non sono troppo evidenti e la decisione è stata condivisa con la famiglia: “Non c’è stato nessuno stravolgimento particolare, ma io sono molto contenta perché era davvero tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscirci. L’ha fatta in questo periodo almeno sono a casa con loro che si prendono cura di me, e nulla sono molta contenta. Spero possiate esserlo anche voi per me”.