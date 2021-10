Uomini e donne, Rosa Perrotta mostra il pancione: «Per i dolori vorrei correre in ospedale»

Rosa Perrotta mostra sul social il suo pancione. Rosa Perrotta, ex protagonista di “Uomini e donne” e dell’Isola dei Famosi è incinta all’ottavo mese, in attesa del secondo figlio dalla relazione con Pietro Tartaglione, conosciuto proprio durante il dating show di Maria De Filippi.

Rosa Perrotta mostra sul social il pancione all’ottavo mese di gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, dopo Domenico Ethan, primogenito nato dalla sua relazione con Pietro Tartaglione, è in attesa del secondo figlio, che si chiamerà Mario Achille. Rosa ha fatto sapere come si sente ai follower nella didascalia del suo posto: «Ottavo mese – ha scritto sul social - la pancia comincia a pesare sul serio…e i dolori al basso ventre mi fanno pensare di dover correre in ospedale ogni 2 ore. Ammetto che la paura per questo secondo parto è più forte che per il primo. Manca poco ormai…non so se sperare arrivi subito o più tardi possibile! Consigli su come affrontare un secondo cesareo? cosa mi aspetta? Vi leggo tutte».

Numerose le riposte da parte dei suoi fan sul caso sollevato dalla loro beniamina, come tanti sono stati i messaggi da parte di amici e vip, che hanno cercato di “rincuorare” la bella ex isolana.