Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: «Lei sbaglia con tutti gli uomini. Non ha le caratteristiche»

«Gemma sbaglia tutto. Sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare», Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e donne", programma condotto da Maria De Filippi, parla della sua acerrima nemica Gemma Galgani e del suo rapporto con gli uomini.

Gemma sbaglierebbe atteggiamento: “Prende sempre lei l'iniziativa – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - non si fa corteggiare. E poi sempre con quei pianti, tutte le volte ... Non dà spazio, non dà il tempo necessario per far sì che una storia si sviluppi, perché lei vuole tutto e subito”.

Dopo la delusione per Jean-Pierre è arrivato Juan Luis: «Mah ... lei ci mette poco a dimenticare gli uomini. Un'ora prima aveva pianto per Jean-Pierre. Appena è arrivato questo signore bello, prestante, simpatico ... lei si è fiondata! Come può andar meglio? No no, non credo proprio».

La situazione non può migliorare: «Non si può dare un consiglio a Gemma su come conquistare quest'uomo. Non ha le caratteristiche adatte. Cosa potrei consigliarle? Di essere una donna più spensierata? Ma non lo farà mai, perché lei è una donna che, anche se non ci sono i problemi, li crea. Di essere meno pesante? No, perché è un macigno sulla testa! Di essere spontanea? No, perché è finta! Di usare il suo sex appeal? No, perché non ce l’ha».

Ultimo aggiornamento: 16:39

