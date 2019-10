Uomini e donne, Tina Cipollari a dieta: «Entro Natale perdo 5 chili, ma il mio fidanzato mi tenta…»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 17:51

«Certo che ci riuscirò. Anche se mi mancano molto i dolci: d’estate mangiavo fino a cinque gelati al giorno!», come promesso a Maria De Filippi a “Uomini e donne” Tina Cipollari si è messa a dieta. La storica opinionista del dating show Mediaset è stata pesata in trasmissione da una nutrizionista e ha promesso di perdere i 25 chili in eccesso.L’obiettivo andrebbe raggiunto entro Natale: «Quando mi sono pesata nello studio del programma Mediaset – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – la bilancia segnava 84 chili; ma da quel peso bisogna togliere 5 chili del mio vestito di paillettes. Al momento ho già perso 4 chili e mezzo».Ha già cambiato alimentazione ma col fidanzato Vincenzo Ferrara che è un ristoratore, la sfida non è delle più semplici: «Lui mi tenta dicendomi che per una volta non succede nulla, ma io non cedo. Anche il fatto di essermi pesata davanti a un pubblico mi incita a perseguire nel mio intento. Al di là del fattore estetico, mi sento meglio e sono anche meno affaticata. Sono stata davvero brava perché in un ristorante, mi hanno messo davanti vari dolci, ma io ho mangiato solo insalata, zucchine e fagiolini».