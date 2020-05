Uomini e donne, Tina Cipollari e lo stress da coronavirus: «Avevo incubi, non ho dormito per due settimane»

“Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L'unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”, è tornata in tv a "Uomini e donne" col suo ruolo di opinionista (e nemica di Gemma Galgani), ma per Tina Cipollari la quarantena da coronavirus non è stata facile.



Figli a parte infatti, il primo periodo non riusciva a dormire: “Le prime due settimane – ha raccontato a “Nuovo” - non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli”.



Un po’ problematica anche la relazione col fidanzato Vincenzo Ferrara, di Firenze: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noi”.



