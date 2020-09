Uomini e donne, Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: il bacio che scaccia la crisi

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, di nuovo insieme nonostante le voci di crisi. Tina Cipollari, star di “Uomini e Donne”, e Vincenzo Ferrara sono stati separati durante il lockdown da coronavirus e gli esperti di gossip avevano immediatamente parlato di imminente separazione. Finita l’emergenza però i due si sono subito ritrovati, più innamorati che mai e, nonostante la distanza geografica che li divide, trascorrono sempre più tempo insieme.

Gli appuntamenti con “Uomini e donne” sono ripresi e Tina, storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, è tornata a scontrarsi con l’acerrima nemica, la dama del trono over Gemma Galgani. Appena ha un po’ di tempo però, come dimostrano anche le foto scattate da “Diva e donna”, lascia la capitale per raggiungere il suo amore.

Lei è di stanza a Roma mentre lui abita a Firenze: la coppia ha deciso di regalarsi un romantico weekend a Porto Ercole, dove i paparazzi li hanno anche sopresi mentre si scambiano un tenero bacio, dopo aver romanticamente cenato in un ristorante. Adesso mancano soltanto le tanto attese nozze…

Ultimo aggiornamento: 13:16

