Uomini e donne, tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è tornato l'amore

Tina Cipollari ritrova l’amore con Vincenzo Ferrara. Tina Cipollari, storica opinionista di "Uomini e donne", aveva annunciato al pubblico attraverso i social la conclusione della sua relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara: “Tra di noi è finita”.

Nonostante l’annuncio di Tina Cipollari però sembra che la love story non sia proprio definitivamente chiusa. “Diva e donna” infatti ha sorpreso Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara romanticamente a passeggio per Firenze, tra baci e abbracci “mascherati”. Forse un ritorno di fiamma ancora top secret per la coppia, che da tempo molti esperti del settore del gossip davano in crisi.

L’annuncio dell’addio era stato dato da Tina Cipollari appunto dal suo account social: “Eccomi qui - aveva fatto sapere - nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata - scrive sui social -. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente”.

