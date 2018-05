Ginevra Pisani e la crisi con Claudio d’Angelo: «Non dormo e sono dimagrita. Ora ci siamo rivisti...»

Lunedì 21 Maggio 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “Da quasi un mese non vivo più a Riccione. Ormai lo sapete tutti. Sono tornata a casa mia, dai miei genitori. In questa storia entrambi ci siamo buttati a capofitto l'uno nella vita dell'altro.”. Continua la crisi fra l’ex tronista di "i, fashion influencer.I due vivono ormai separati, ma recentemente si sono rivisti per tentare di ricucire la situazione: “Siamo molto diversi. Abbiamo vissuto realtà differenti e, a volte, comunicare tra noi diventa difficile, perché non abbiamo lo stesso modo di esternare le cose – ha spiegato al Magazine di “Uomini e donne” - Succede che il sentimento possa non bastare e sto cercando ancora di capire se questo è il nostro caso. Ho avuto il dubbio che non stessimo più andando nella medesima direzione”.Si sono rivisti e c’è qualche speranza (“Qualcosa c'è stato ma preferisco tenerlo per noi. Dopo un mese che non ci vedevamo è normale. La mia passionalità non l'ho mai nascosta e vi posso assicurare che anche lui sa esserlo”) anche perché lei non nasconde l’affetto: “Mi manca poter dormire con lui perché sono tante notti che non riesco più a farlo serenamente. Ho perso anche l'appetito e sono dimagrita diversi chili. Il dolore si sta facendo vedere. Anche se sono stata io a fare le valigie, non significa che non stia male per questa situazione. Pur essendo tutte e due innamorati, sento di dover preservare il mio cuore”.