U&D, Sossio Aruta risponde a Ursula Bennardo: «Ecco perché ti sembro più lontano»

Sabato 6 Luglio 2019, 22:32 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 22:59

Dal trono Over di Uomini e Donne all'amore ritrovato, con tanto di notizia più bella possibile:hanno ritrovato la felicità ed ora sono al settimo cielo grazie all'attesa di una. Da quando Ursula è in dolce attesa, però, qualcosa sembra essere cambiato nelle dinamiche di coppia.non ne aveva certo fatto mistero, scrivendo anche una lettera per il suo, pubblicata poi su DiPiù. «Da quando sono incinta ti sei allontanato, ami ancora me e la bimba che porto in grembo?», la massima sintesi della lettera della donna per l'ex calciatore.Pochi giorni dopo, comunque,aveva voluto rassicurare i fan della coppia, specificando che tra lei e Sossio non c'è alcuna crisi. L'ex attaccante, però, ha deciso di rispondere a Ursula con una nuova lettera: come riporta Gossipetv, anche in questo caso la risposta di Sossio è stata pubblicata da DiPiù. «L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato dalla tua condizione di donna incinta» - si legge - «Credimi, lo so, forse è sbagliato, ma io ti cerco di meno non perché non ti desidero più come prima ma solo perché ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina. Quando a ottobre la nostra bambina verrà al mondo e la situazione sarà più tranquilla, vedrai che tutto tornerà alla normalità. Io comunque amo quello che sei dentro, la tua immagine mi interessa fino a un certo punto».ha poi ammesso di vivere una crisi a livello personale: lontano dai campi e dagli studi televisivi, l'ex attaccante ora deve decidere cosa fare nelle prossime tappe della sua vita. E non fa mistero di essere in difficoltà per questo: «Mi trovo a quasi cinquanta anni a dovermi nuovamente reinventare. A dover cercare un lavoro per contribuire ai conti di casa. E non è facile. Non è assolutamente facile. I pensieri spesso mi assalgono. Le ansie mi consumano».