Ursula Bennardo e Sossio Aruta genitori, è nata Bianca: «Ore 8.38… La nostra principessa»

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 16:22

sono diventati genitori. È nata la loro prima figlia, la piccola: a dare l’annuncio proprio Sossio dal suo account Instagram con un post, che ha fatto il pieno di like, in cui ha informato i suoi fan della lieta notizia.Nello scatto condiviso si vedono le mani di mamma Ursula che stringono quelle della piccola, seguito da una tenera didascalia: “Ore 08.38… E’ nata… La nostra principessa Bianca… Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”.Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono conosciuti sotto i riflettori di “”, dating show condotto da Maria De Filippi e poi hanno anche preso parte alla prima edizione di Temptatio Island. L’avventura non è andata bene, dato che ne sono usciti dandosi l’addio, ma poi il tempo li ha definitivamente riavvicinati.Bianca è la loro prima figlia in comune, ma Ursula è già mamma di tre figli nati da una precedente relazione, mentre Sossio è papà di due maschi.