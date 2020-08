Ursula Corberò, il topless di Tokyo de La casa di carta manda in tilt Instagram

Uno scatto fin troppo sexy, anche per Instagram, quello di Ursula Corberò. L'attrice catalana, nota al pubblico di tutto il mondo per aver interpretato Tokyo nella serie La casa di carta, ha sfoderato un topless inaspettato, che ha raggiunto e superato i 4 milioni di like in meno di due giorni.

Indossando solo un perizoma, l'attrice si è fatta immortalare dal compagno, il collega argentino Chino Darìn, alla finestra del suo appartamento a Madrid. Ursula Corberò vive infatti nella capitale spagnola ma ha passato lunghi mesi in Argentina, nella terra natale del compagno, a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus.

«Ti amo Madrid», scrive Ursula Corberò mentre è intenta a posare per la classica foto del sole preso con le mani. I follower, però, sicuramente non avranno pensato né alla capitale spagnola, né al sole sullo sfondo.

Ultimo aggiornamento: 20:18

