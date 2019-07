Mercoledì 17 Luglio 2019, 20:07

MASSA LUBRENSE - Uno strappo alla dieta si può fare. Soprattutto quando ci si trova in uno dei templi della gastronomia sorrentina e si ha la fortuna di avere un fisico da urlo. Ne sa qualcosa Sara Sampaio, la supermodella e attrice da qualche giorno in vacanza tra Capri e le due costiere. Oggi la bella portoghese, entrata a far parte ufficialmente degli Angeli di Victoria's Secret ad aprile del 2015, è stata avvistata sulle palafitte del ristorante "Lo Scoglio" di Marina del Cantone, tradizionale ritrovo dei personaggi del jet-set italiano e internazionale: una giornata all'insegna del mare e della buona tavola condivisa con Oliver Ripley, il fondatore della società Cso e di Ocean Group col quale Sara è sposata dal 2013.La Sampaio è ormai una stella di prima grandezza della moda. Oltre ad aver posato per riviste prestigiose quali "Elle", "Vogue", "Glamour" e "Gq", nel 2013 è diventata uno dei volti della linea Pink di Victoria's Secret, il noto marchio statunitense di intimo femminile. Dal 2015 è entrata a far parte, unica portoghese, del novero degli Angeli, cioè delle più importanti modelle di Victoria's Secret. Successivamente è balzata agli onori delle cronache per essersi scagliata contro i vertici della rivista "Lui", lamentando di essere stata "costretta a posare nuda". Tensioni ormai alle spalle, come testimoniano le foto e le storie pubblicate recentemente sui social network in cui Sara appare più bella e distesa che mai.Insieme a lei, oltre il marito Oliver, una comitiva di vip. A cominciare da Alexandra Nechita, la 34enne pittrice statunitense (ma di origine rumena) ribattezzata "Piccola Picasso" per il suo precoce talento e per le opere simili a quelle dell'artista spagnolo. Presenti anche Dimitri Tcharfas, marito della Nechita, e la loro figlia che non ha perso occasione per divertirsi nelle acque del golfo di Napoli. Del gruppo fa parte anche Siran Manoukian, figlia di un milionario libanese che nel 2018 sembrava sul punto di sposarsi con Tony Chiabra, l'imprenditore al quale sono stati attribuiti flirt con alcune delle donne più belle al mondo: tra queste Nina Senicar, Aida Yespica e, non ultima, Melissa Satta.