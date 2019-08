Giovedì 29 Agosto 2019, 15:05

MASSA LUBRENSE - Le immersioni sono una delle sue grandi passioni. E così, dopo aver esplorato le acque del Salento e persino del Madagascar, Max Gazzè non si è lasciato sfuggire l'opportunità di ammirare quello scrigno di biodiversità che sono i fondali della penisola sorrentina. Nelle ultime ore il 52enne cantautore romano è stato avvistato a Marina della Lobra dove, insieme ai sub del Punta Campanella Diving Center, è salito su un gommone diretto verso l'isolotto di Isca. Qui, accompagnato anche dall'ex campione italiano di safari fotografico subacqueo Marco Gargiulo, Gazzè ha esplorato le cavità naturali marine, a cominciare dalla grotta posta sul versante sud del sito, tra i 7 e i 15 metri di profondità. Le immagini dell'immersione, pubblicate su Instagrame e Facebook, hanno fatto immediatamente il giro del web facendo incetta di like tra le migliaia di fan che Gazzè vanta anche a Sorrento e dintorni.