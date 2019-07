Vacanza romantica in Costiera per Niklas Bendtner e la modella Philine

Lunedì 8 Luglio 2019, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 11:53

SORRENTO - L'ultima stagione con la maglia del Rosenborg non è stata esaltante: 16 presenze tra campionato e coppe con soli tre gol e quattro assist all'attivo. Però Niklas Bendtner, ex centravanti di Arsenal e Juventus, qualcosa da festeggiare ce l'ha. Si tratta dell'anniversario di fidanzamento con la splendida Philine Roepstorff, alla quale è legato da «1+5 anni» come precisa la stessa super-modella sui social network. La coppia ha scelto di festeggiare il traguardo con una vacanza romantica tra Sorrento, Capri e la costiera amalfitana. Lunghe giornate in barca durante le quali Lord Niklas, 31 anni compiuti il 16 gennaio scorso, e Philine, più bella e sexy che mai, hanno colto l'occasione per apprezzare il mare e il sole della Campania, oltre che per scambiarsi tenere effusioni. Su Instagram sono cliccatissimi i video, le foto e le storie in cui la coppia è immortalata mentre si bacia al passaggio sotto i Faraglioni di Capri, prende il sole nel lido dell'hotel di Sorrento dove alloggia oppure fa il bagno nelle acque di Positano. Proprio sull'Isola Azzurra, ospiti del ristorante La Capannina, Bendtner e Roepstorff hanno scelto di festeggiare la sera dell'anniversario. Dai titolari del locale è arrivata anche una sorpresa: una torta di panna e fragoline a forma di cuore, sormontata da una fontana luminosa e servita da tre camerieri con tanto di tamburello napoletano. I fidanzati hanno apprezzato il gesto. Anzi, la circostanza è stata sfruttata da Philine per ricordare a Niklas un dettaglio non da poco: tanti anni insieme, felici e super-innamorati, ma l'anello al dito ancora non c'è. Chissà che Bendtner non cominci a pensarci proprio adesso, sotto il sole di Capri e delle due costiere...