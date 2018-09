Vacanza a Sorrento e sexy défilé in piazza Tasso per Carol Hannoun

Domenica 16 Settembre 2018, 11:13

SORRENTO - Look total black con vestitino scollato, borsetta borchiata in pendant con i sandali, il tutto impreziosito dal cappello e dagli occhiali griffati: Carol Hannoun conferma di essere un'icona di stile. L'esperta di moda, influencer e consulente d'immagine si è concessa una vacanza in penisola sorrentina insieme alla famiglia. E, ovviamente, non ha perso l'occasione per fare sfoggio di eleganza, sensualità e fascino.La bella libanese è stata avvistata in piazza Tasso, il salotto buono di Sorrento, dove ha improvvisato un défilé ai piedi della statua di Sant'Antonino, con la chiesa del Carmine e l'imbocco di corso Italia alle spalle. In visibilio automobilisti e tassisti, incantati da tanto improvviso splendore. Carol si è poi trattenuta sul belvedere che guarda verso Marina Piccola. E anche qui si è fatta immortalare in un primo piano che ne ha esaltato la silhouette perfetta e l'indiscutibile eleganza.Sono proprio queste doti che hanno fatto della Hannoun un punto di riferimento nel campo dello stile e della moda. Sui social network, dove è seguitissima, la bella libanese dice di voler «offrire alle donne di tutte le età, forme e taglie un'esperienza di styling unica per soddisfare le loro esigenze e rivelare la persona più giovane, elegante e più sicura» che è in ciascuna di loro. Beh, non c'è che dire: lei ha già centrato questi obiettivi. E alla grande.