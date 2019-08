Le vacanze capresi di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci con l'inno di Mameli

Martedì 20 Agosto 2019, 16:38

Lunedì sera in Taverna con Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Vacanza caprese per la (ex) coppia che dopo la separazione sembra aver ritrovato una felice armonia.Tavolo a centro pista in compagnia di amici, Briatore si è lasciato trasportare dalle note dell'Anema e Core band, al punto da prendere il microfono ed intonare insieme a Gianluigi Lembo “L'Italiano” e subito dopo, in piedi, l'Inno di Mameli, con tanto di bandiera tricolore sulle spalle.Look casual per Briatore con t-shirt nera firmata Billionaire, cappellino e occhialini, accanto a un'elegantissima Gregoraci in un sensuale abito a fiori verde, bianco e rosso. Entrambi, subito conquistati dai nuovissimi panama e t-shirt targati Anema e Core, hanno indossato la maglietta Made in Anema e Core e il cappello con le scritte della canzone di Guido Lembo “Mi fido”.Tra selfie e video, sorrisi e abbracci, alcuni momenti della serata sono stati immortalata dallo stesso Briatore nelle sue storie instagram.