Vacanze capresi per l'ex calciatore del Milan Kakà

Domenica 16 Giugno 2019, 13:41

Capri. Vacanze capresi per Kaká. L’ex attaccante rossonero ha scelto il buen retiro del Grand Hotel Quisisana di Capri per regalarsi qualche giornata di relax insieme alla nuova compagna Carolina Dias, con la quale convolerà presto a nozze. L’ex calciatore brasiliano ora 37enne, Ricardo Izecson dos Santos Leite, questo il suo nome di battesimo, conosciuto a tutti come Kakà, da alcuni anni ha appeso le scarpette al chiodo ma resta un icona dello sport e del calcio internazionale. Significativa la sua militanza per bene 7 stagioni al Milan per cui è tanto amato da vari tifosi rossoneri in Italia. Ieri, infatti, alcuni tifosi del Milan Club di Capri hanno incontrato il grande giocatore e posato per una foto ricordo. Questa mattina ad incrociare il campione brasiliano, due fan capresi Luigi Rotella e Masha Stabile. Luigi, madrelingua portoghese, si è rivolto al campione dicendo: “ti seguo da quando ero in Brasile ed é per me un sogno poterti incontrare dal vivo a Capri”. Kakà, con la semplicità dei fuoriclasse, ha scambiato delle informazioni insieme alla sua compagna, con i ragazzi di Capri, sui luoghi d'interesse dell’isola ed ha firmato due magliette della nazionale brasiliana, infine ha posato insieme a loro per una foto ricordo.