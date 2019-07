Vacanze tra Capri e la Costiera per lo stilista americano Brian Atwood

Sabato 6 Luglio 2019, 20:03

MASSA LUBRENSE - Qualche sgarro, a tavola, se lo sono concesso. Eppure le abbuffate di prodotti tipici non hanno minimamente appannato il fisico scultoreo di Brian Atwood e Jake Deutsch, il medico di fama mondiale col quale lo stilista fa coppia fissa da tempo. I due sono in vacanza da giorni tra la costiera amalfitana, l'isola di Capri e la penisola sorrentina. E proprio qui sono stati avvistati questa mattina. Dove, esattamente? A Massa Lubrense, sulla palafitta con vista sul mare del ristorante "Lo Scoglio", tradizionale ritrovo di centinaia di personaggi del jet-set italiano e internazionale soprattutto durante l'estate. Atwood, ex modello e da anni tra i più affermati designer di scarpe al mondo, e Deutsch, volto noto della tv statunitense e fondatore della clinica Cure Urgent Care di New York, hanno celebrato la festa dell'indipendenza americana alla Conca del Sogno, il lido dei vip sulla spiaggia di Recommone. Con loro l'attore Wesley Winter e un gruppo di amici sempre pronti a fare baldoria. Lo dimostra la giornata che l'allegra brigata ha trascorso oggi a Marina del Cantone: ingresso trionfale nelle cucine del ristorante "Lo Scoglio", immancabile foto-ricordo in veste di pirati insieme allo chef Tommaso De Simone e ai membri dello staff, pranzo a base di ricci di mare, mozzarella e verdure che i titolari del locale coltivano nelle tenute di Pontone e Villaggio Casa.