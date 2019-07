Relax nel piccolo borgo di Puolo per la top influencer napoletana Chiara Nasti

Mercoledì 31 Luglio 2019, 10:39

SORRENTO - La sua bellezza e il suo fascino non sono passati inosservati. Anche perché Chiara Nasti è da tempo una delle influencer più seguite su Instagram grazie a più di un milione e 700mila follower che seguono quotidianamente ogni suo singolo movimento. La 21enne napoletana è stata avvistata nel ristorante “L'angolo del mare”, sulla spiaggia principale del piccolo borgo di Puolo: un pit-stop all'insegna del gusto e delle prelibatezze della cucina Capuozzo, durante il quale la Nasti non si è sottratta al rito della foto-ricordo con lo staff.Sorella di Angela, ex tronista della trasmissione televisiva "Uomini e Donne", Chiara è diventata ben presto una "top social" grazie a una carriera da modella e blogger cominciata molto presto. Ad aiutarla sono state la sua avvenenza e la sua sensualità, che hanno contribuito a farne la testimonial di importanti marchi, ma soprattutto le sue qualità di blogger, influencer e imprenditrice.Dopo la partecipazione ai reality “Dance dance dance” e “L'isola dei famosi”, quest'ultimo abbandonato ben presto nel 2018, Chiara Nasti si è dedicata completamente alla sua carriera nel settore della moda. E, dopo una linea di t-shirt e di prodotti per capelli, ha lanciato, insieme alla sorella Angela, un brand di costumi che ha riscosso rapidamente un enorme successo.