Venerdì 26 Ottobre 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:12

Sono partiti in sordina, nascondendosi dai paparazzi, ma ora la storia fra Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Max e Piero Barone, tenore del trio de “Il Volo”, non si nascondono più.La coppia è stata fotografata da “Nuovo” a Milano prima mentre fa compere in un supermercato bio, con Valentina che bacia teneramente il suo fidanzato e poi durante una romantica passeggiata.Con Piero Valentina dimentica il suo ex fidanzato, l’ex tronista Marco Cartasegna, con cui ha avuto un breve flirt.