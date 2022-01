Valentina Ferragni, infortunio a due ore dalla sfilata di Parigi

Quello che si dice sbagliare a prendere le misure. Valentina Ferragni, in queste ore a Parigi per la settimana della moda insieme alla sorella Chiara Ferragni, ha avuto un piccolo infortunio che ha rischiato di pregiudicare la sua partecipazione all'evento di moda più atteso della stagione.

Ospite al fianco dell'imprenditrice digitale, Valentina Ferragni si è trovata a fare i conti con un doloroso imprevisto: la frattura del quinto dito del piede. Come documentato dalla stessa influencer, emozionata per l'appuntamento in passerella, l'incidente è avvenuto poco prima della sfilata di Schiaparelli. «Mi sono appena rotta il mignolo del piede a 2 ore dalla prima sfilata. Che dolore!» ha scritto l'influencer terrorizzata all'idea di non poter partecipare all'evento.

Il rischio più grande era di dover rinunciare al tacco alto e modificare all'ultimo il proprio outfit. Due ore dopo, però, Valentina è insieme alla sorella al Petit Palais di Parigi per commentare in presa diretta le ultime creazioni di Daniel Roseberry: «Mi sono imbottita di antidolorifici e sono riuscita a mettermi i tacchi. Let's go to the first show of Haute Couture».

«Per il look di Dior invece stivaletti, così cerchiamo di non sentire questo dolore al piede» ha scritto qualche ora dopo la piccola di casa Ferragni, che per il secondo appuntamento della giornata ha sfoggiato un outfit decisamente più rock con gonna bianca e rosa pied de poule, calzino bianco, giacca di pelle nera e anfibi. E anche per questa volta la settimana della moda è salva.