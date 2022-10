Valentina Ferragni, foto hot in lingerie: perizoma trasparente, pizzo e piume per fare colpo

Valentina Ferragni sensuale come non mai. La sorella di Chiara Ferragni è partita alla carica, sta concentrando tutte le sue forze sul lavoro e si vede. Oltre al suo brand omonimo, Valentina corre tra sfilate, cene di lavoro e shooting fotografici. L'ultimo, che ha condiviso su Instagram, ha alzato le temperature tra gli utenti sui social. Valentina Ferragni ha posato in lingerie, e gli scatti non sono passati inosservati.

Lo shooting

Le nuove foto in lingerie di Valentina Ferragni portano il nome di Oséree, che dal nome stesso si intende quanto l'influencer abbia osato nelle foto. La campagna è stata scattata questa estate presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano e, ora il lavoro ha dato i suoi frutti.

Valentina è stata immortalata su un letto dalle lenzuola bianche, in cui spicca la sua figura: sexy e sensuale come non mai. Il set è composto da reggiseno e perizoma di pizzo e trasparenti, che lasciano poco all'immaginazione. La posa ricorda un po' gli scatti delle dive di Hollywood anni 20', e non a caso la Ferragni ha posato con addosso anche dei guanti lunghi impreziositi da piume.

I capi indossati hanno reso Valentina ancora più audace e femminile, fiera e orgogliosa di essere la protagonista della nuova campagna del brand.