Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato? Lei nega tutto: «Non esiste nessun flirt»

Valentina Ferragni ha un nuovo amore. Sì, ma non è come sembra. La sorella di Chiara Ferragni è stata in questi ultimi giorni oggetto di discussione sui social prima per la rottura improvvisa con l'ex compagno Luca Vezil e poi per il presunto flirt con Alvaro de Juana, un attore spagnolo dieci anni più giovane.

Ora, l'influencer ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza con una storia Instagram, condividendo pubblicamente la foto del suo "nuovo" flirt... Ma di chi si tratta?

Valentina Ferragni, dopo Luca Vezil spunta un nuovo amore: ecco chi è

La verità sul flirt di Valentina

Valentina Ferragni nel ciclone del gossip. Dopo dieci anni di relazione, Valentina e Luca Vezil hanno messo fine alla loro storia annunciandolo sui social pubblicamente con un messagio che ha lasciato i fan senza parole. Poche ore da single, e la Ferragni è stata già inquadrata in una nuova love story. L’indiscrezione è stata lanciata dalla giornalista Claudia Cabrini su Twitter, ma a confermare il rumor non esiste nessuno scatto rubato tra i due.

La Ferragni ha preso la palla al balzo e ha smentito le voci di gossip con una storia Instagram: «A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, poliedro che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi le fake news», ha scritto a corredo di una foto in cui inquadra il bulldog francese che Valentina e Luca avevano adottato anni fa, e che ora è rimasto tra le braccia della Ferragni.