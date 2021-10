Valentina Persia infuriata, gli ex naufraghi non vanno al suo compleanno. La “verità” di Emanuela Titocchia: «Mi sento esclusa»

Valentina Persia, protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 ha spento da poco 50 candeline e per l’occasione ha invitato gli ex compagni naufraghi alla sua festa di compleanno, ma le assenze sono state molte. Valentina si è sfogata, ma a risponderle è arrivata un’altra ex isolana della sua edizione, Emanuela Tittocchia: «Mi sento esclusa».

APPROFONDIMENTI IL NAUFRAGO Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo: «Non faccio sesso da anni, ma... IL BILANCIO Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli: «Mi sento un po’...

Valentina Persia ed Emanuela Tittocchia (Instagram)

Valentina Persia ha compiuto cinquant’anni. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva invitato al suo compleanno i compagni di avventura, ma qualcuno non si è presentato (sul suo profilo Instagram, tra le foto pubblicate per i festeggiamenti, si vedono Angela Melillo, Francesca Lodo, Matteo Diamante e Ubaldo Lanzo) senza neanche dare seguito ai suoi messaggi: “Per il mio compleanno – ha fatto sapere a “Chi” - avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non hanno nemmeno risposto al messaggio di invito. Eppure abbiamo passato tanto tempo laggiù insieme. Anche per questo tanti mi hanno deluso. Quindi sì, ho invitato gli ex naufraghi che mi erano più vicino, ma non vi faccio i nomi di quelli che mi hanno detto di no. Diciamo che mi illudevo che qualcuno di loro tornato alla vita di tutti i giorni capisse che la realtà è anche altro”.

Sul caso però è intervenuto proprio un’ex naufraga dell’edizione di Valentina, Emanuela Tittocchia. La Tittocchia, ospite di “Trends&Celebrities”, condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri sulle frequenze di Rtl 102.5 News, ha però dato, per quanto la riguarda, un’altra versione dei fatti: «Non sono stata invitata – ha svelato - ma quando lei dichiara di avere invitato tutti gli ex naufraghi, essendo io una di loro, è chiaro che mi sento esclusa. Io ho risposto a lei che se mi avesse mandato un invito, dato che forse sono una di quelle che le vuole più bene di tutti, ci sarei stata (…) Forse non le sto simpatica, ci sta, va bene. Però me la sono presa dopo avere letto le sue lamentele sulle persone che non si sono presentate alla festa. Io e Vale ci conoscevamo già prima dell’Isola, le sono stata vicino, ci trovavamo dallo stesso parrucchiere».