Venerdì 12 Luglio 2019, 15:44

Valentino Rossi e joseph capriati, leggenda del motociclismo e famosissimo dj , oramai amici da anni e spesso in vacanza insieme con le rispettive fidanzate quest’anno hanno scelto “otoro by rizzi” ad Ibiza per qualche ora di relax e una gustosa cena dai sapori fusion: i loro staff hanno ormeggiato nell’isola spagnola e loro dopo una bella passeggiata sulla darsena del porto della località estiva più nota e celebrata della città si sono intrattenuti fino a dopo cena con tanti ospiti della nuova meta del gusto e del divertimento .Eccoli valentino rossi e joseph capriati al bancone bar del nuovo locale di Ibiza “ otoro by rizzi” nella foto con uno degli art director del tempio del gusto italiano giapponese più in voga della città.Valentino rossi come joseph capriati hanno trascorso tutta la serata a cena ed ascoltando musica come due semplici turisti dimostrando la loro disponibilità nel fare foto e selfie con tanti ospiti presenti nel locale. Una curiosità : gustosissimo il menù ed i vini prescelti. Ancora una volta Ibiza si conferma la meta preferita da tantissimi , scelta da ogni tipo di persone :gente normale, vip , imprenditori, teste coronate e da Napoli provengono gli ideatori ed animatori della nuova locazion “otoro by rizzi” a Ibiza Nicola Cinque, Luciano Monte e Riccardo Carile.