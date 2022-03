Valentino Rossi è diventato papà, è nata Giulietta: «Sono al settimo cielo»

Valentino Rossi è diventato papà. È nata nella notte Giulietta, la primogenita dell'ex campione del mondo di MotoGp, concepita insieme alla compagna Francesca Sofia Novello. L'annuncio lo ha dato la coppia, con un post condiviso sui social (pesa 3 Kg). «Mamma e Babbo sono al settimo cielo», si legge.

Il frutto del loro amore è arrivato dopo 4 anni di fidanzamento, nei quali Francesca Sofia ha seguito Vale in giro per il mondo, senza lasciarlo mai. Lo scorso anno il Dottore ha annunciato il ritiro dal mondo del motociclismo, proprio per dedicarsi con più attenzione alla famiglia e alla figlia in arrivo.