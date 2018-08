Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la relazione diventa ufficiale sui social

Martedì 21 Agosto 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 14:08

«LoveYou @ValeYellow 46». Firmato Francesca Sofia Novello. Che fossero un coppia, la modella ex ombrellina e Valentino Rossi, lo si sapeva da un po'. Il campione di Tavullia e la sua nuova fiamma erano stati anche paparazzati a cena in un locale pesarese. Ma ora è praticamente ufficiale, in un'epoca in cui la rivelazione tramite social ha i crismi di un atto pubblico. È stata proprio Francesca Sofia Novello ad uscire allo scoperto con un post sulle sue pagine social, Facebook e Instagram, che, manco a dirlo, è diventato subito virale a colpi di commenti, like e condivisioni. Dove è stata scattata la foto? Non lontano da casa, Valentino Rossi era infatti impegnato nei test in sella alla sua Yamaha a Santa Monica, sul circuito Marco Simoncelli di Misano.