Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, estate bollente in attesa delle nozze

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello si godono il mare sulla barca del campione delle due ruote. Dato che quest’estate non potrà fare “vere” vacanze per via del campionato di MotoGp, che partirà il 19 luglio, Valentino e la compagnia hanno deciso di anticipare un po’ i tempi.

La coppia è stata sorpresa da “DiPiù” sulle acque di Pesaro dove, fra coccole e baci trova anche i tempo da trascorrere assieme ai numerosi amici, tutti sdraiati comodamente a prendere il sole. Valentino e Francesca tra l’altro sarebbero pronti a sposarsi.

Complice la quarantena passata infatti il pilota avrebbe deciso di portare la fidanzata all’altare. Il tutto però senza rinunciare a un contratto biennale che sta per firmare: «Per la prima volta - fanno sapere le “Chicche di gossip” di Chi - Valentino Rossi ha vissuto una lunga convivenza con Francesca Sofia novello, Valentino, da sempre allergico ai rapporti duraturi, fa sul serio ed è pronto a metter su famiglia senza rinunciare però a un contratto biennale (che è quasi pronto) per continuare a gareggiare».

Per un figlio però c’è tempo, come ha fatto sapere lo stesso Valentino in una video call con Jovanotti: «Enzo Ferrari diceva che quando un pilota diventa padre perde un secondo a giro. Se perdo un altro secondo sono rovinato…!»

