Valeria Marini fidanzata? Parla Ivan Gonzalez: «Chiarisco il dubbio, non siamo una coppia»

Dopo Temptation Island Vip sembrava scoppiato l’amore fra Valeria Marini e Ivan Gonzalez, ma è stato lo stesso “tentatore” della trasmissione condotto da Simona Ventura a svelare che tra di loro c’è solo amicizia. In una recente intervista Valeria aveva confessato di aver iniziato a uscire con Gonzalez dopo il programma: «Ivan mi piace - aveva spiegato - Non so cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione».È stato lo stesso tentatore però a chiarire lo stato delle cose dal suo account Instagram. Ivan ha postato l’immagine della copertina di “Chi” che lo vede protagonista assieme alla Marini seguito da una lunga didascalia: «É stato un piacere – ha scritto sul social - fare questa copertina di @chimagazineit 🔝🙌🏽 grazie di tutto cuore a tutti per i vostri complementi».«Chiarisco queste dubbio, valeria e io non siamo una “coppia” 🤣 ma si siamo super amici stellare✨ ho vissuto un bell percorso con lei, la voglio benissimo e io ci sarò per lei sempre. Baci stellare 💋💫 @valeriamarini». Valeria comunque resta single, dato che proprio il suo avvicinamento durante Temptation Island a Gonzalez ha provocato la fine della sua relazione con Patrick Baldassarri.