Valeria Marini, fuga romantica in Costiera Amalfitana

Fuga romantica in Costiera Amalfitana per Valeria Marini, ospite per qualche giorno del Grand Hotel Tritone a Praiano.

Con lei, stando a quanto riferisce la rivista Diva e Donna, un cavaliere speciale: Eddy Siniscalchi, rampante imprenditore noto anche nel mondo dello spettacolo.

Tenerezze e qualche bacio in acqua sono stati documentati attraverso le immagini pubblicate dalla rivista in cui si nota come la coppia fosse inseparabile in questa sortita lungo la Costiera Amalfitana.

Qualche giorno prima l'attrice era stata ospite, secondo indiscrizioni, anche a Vietri sul Mare.