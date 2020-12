Valeria Marini single, addio al fidanzato Gianluigi Martino: ecco il perché

Valeria Marini è single, è finita la sua storia d’amore con l’ormai ex fidanzato Gianluigi Martino. La coppia era insieme da circa un anno, ma ora Valeria ha annunciato: «La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto».

Valeria Marini, senza usare mezzi termini, ha spiegato i motivi dell’addio: «La nostra storia è finita – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto. Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi, ma quando mi accorgo dell’inganno, divento dura come una roccia».

La fine dell’amore si accompagna a questo periodo difficile, in cui però Valeria non perde il buon umore: «Non ho perso quella base di ottimismo tipico del mio carattere, soprattutto ora che è stato scoperto un vaccino. Non sono diffidente e sarò la prima a farne uso».

