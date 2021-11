Manchester United: Van de Beek diventerà papà, Van der Meyde lo provoca: «Lo chiamerà Ole Gunnar?»

Un altro nuovo arrivo in casa Red Devils, e no, non stiamo parlando di calciomercato (né del cambio in panchina). Dopo Cristiano Ronaldo e la sua Georgina, anche Donny van de Beek annuncia sui social l'arrivo di un erede per il calciatore olandese del Manchester United. «Siamo felici di annunciarvi che stiamo aspettando un piccoletto», scrive il centrocampista nella foto che lo ritrae con la sua compagna Estelle Bergkamp, figlia dell'ex leggenda dell'Arsenal Dennis.

A fare notizia, però, è il commento di un connazionale di van de Beek, ovvero l'ex attaccante (anche dell'Inter) Andy van der Meyde che stuzzica e provoca il ventiquattrenne: «Lo chiamerai Ole Gunnar?», chiede nei commenti. Ma a cosa si riferisce? L'olandese, arrivato in pompa magna nell'estate del 2020 a Manchester con la fama di essere l'uomo che avrebbe potuto raccogliere l'eredità di Paul Pogba, è stato impiegato pochissimo da Solskjaer, sintomo che le cose tra di loro non vadano affatto bene.