Mercoledì 5 Settembre 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 17:02

Reduce dalla presentazione del film Brawl in Cell Block 99, fuori concorso a Venezia, la star di Hollywood Vince Vaughn ha fatto tappa a Napoli. Caffè al bar Gambrinus, tour a Posillipo e pizza presso il ristorante «Antonio&Antonio» in via Partenope, dove è stato accolto da Sara Della Notte, infine la visita agli Scavi di Pompei e iil trasferimento a Ravello, dove l'attore in compagnia della moglie trascorrerà alcuni giorni di vacanza. Vaughn ha rivelato le sue origini napoletane: suo nonno Di Palmo era originario del centro storico.