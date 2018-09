Veach, prima il cambio di sesso e poi la vacanza a Sorrento: «Inizia la magia»

Giovedì 27 Settembre 2018, 19:52

SORRENTO - A fine 2017 ha fatto parlare di sé tutti gli Stati Uniti per via della scelta, criticata da molti, di tornare uomo dopo aver vissuto tre anni da transgender. A quasi un anno di distanza, il cantante e modello Axel Veach sembra essersi messo polemiche, critiche e accuse alle spalle. E ora è più sorridente e sereno che mai a Sorrento, dove ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax.Alex, 30enne di Los Angeles che spopola con i suoi pezzi su iTunes e Spotify, è rimasto colpito dalla bellezza dei luoghi della Costiera. Tanto da dedicare a quest'ultima un lungo post su Instagram. «Ora inizia la magia. Dal treno, prendo nota della splendida terra e dei paesaggi marini. Sorrento non è una grande città; è pittoresca con le località abbarbicate sulle colline. La vista dall'alto ti toglie il fiato, mentre condividi momenti speciali con altri spettatori. Le strade sono costellate di negozi tipici. Coppie e famiglie camminano sulla piazza per la gioia del loro cuore. I colori brillanti e le brezze profumate stuzzicano i tuoi sensi»: ecco le parole che Alex ha pubblicato a margine di una foto che lo ritrae, in abiti maschili, lungo corso Italia.Insomma, Veach appare rilassato e in gran forma dopo mesi difficili. Dalla fine 2017 non assume più le pillole di ormoni necessarie per far crescere il seno e ha ripreso l'attività fisica per appiattire il petto e formare i muscoli. Così ha detto addio ad Aria, il personaggio femminile con il quale era precedentemente conosciuto dal pubblico. Il motivo? Vivere da trans si è rivelato «isolante e stressante», come Veach ha confessato in un'intervista al Daily Mail. Per quella scelta è stato duramente attaccato e accusato di essere «falso», ma il sostegno della famiglia e della manager Marcela Iglesias lo hanno aiutato a superare le difficoltà. Ora, da uomo, rifiuta altri interventi chirurgici, punta a sfondare nel mondo della moda e del cinema e a trovare la donna giusta: chissà che Sorrento non lo aiuti...