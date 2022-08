Bergamosex, Valentina Nappi riaccende la polemica: «Offensivi i pregiudizi religiosi»

La pornostar napoletana Valentina Nappi, sulle pagine del magazine Mow, risponde di proprio pugno alle recenti polemiche innescate sui media dal cattolico "Popolo della famiglia", circa lo svolgimento della storica fiera "Bergamosex", che prende il via domani nel capoluogo lombardo e dove l'attrice partenopea per adulti, classe 1990, è attesa tra gli ospiti di maggior rilievo.

«Quanto è più nobile, quanto è più elegante, quanto è più moderna una fiera del sesso? -domanda Valentina Nappi dalle pagine del magazine lifestyle di Am Network- Da europea razionalista» risponde. La stella napoletana del cinema internazionale per adulti, trova offensivo che ci siano ancora oggi persone che attribuiscono un valore etico o teologico a fenomeni folkloristici. Sottolineando che comunque: «da atea giudico lecito credere in Dio come metafora dell'intelligibilità. -ma conclude - boicottate i festeggiamenti di sant'Alessandro e venite invece al Bergamo Sex».