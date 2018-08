Vera Gemma glamour a Ischia, sui social spopola lo scatto della figlia dell'attore Giuliano

Martedì 14 Agosto 2018, 20:47

Vera Gemma come i suoi fan non l'avevano mai vista. Bella e sensuale si lascia fotografare in un posa languida sul mare di Ischia che sui social ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. la secondogenita e bionda figlia del noto attore Giuliano Gemma è sull'isola da due settimane a godersi mare e sole, fra terme ed uscite in barca e ristoranti. A tenerle compagnia, il fidanzato ed il figlio di lei, Maximus, tutti alloggiati all'Aragona Palace sul porto di Ischia. Da quando ha scoperto Ischia, Vera non può mancare di trascorrere alcuni periodi di vacanza in quella che è oramai la sua isola preferita. C'era stata già a maggio e poi, dopo un mesetto circa trascorso fra Los Angeles ed Hollywood, ha voluto fare ritorno per nulla spaventata dal clima di caos creatico che si respira normalmente in agosto da queste parti, per l'afflusso enorme di turisti e villeggianti. Di giorno mare e gite in barca, di sera ristorantini, pub e pizzerie. A Ischia Vera, grazie alla sua spontanea carica di simpatia ed affabilità si è fatta già diversi amici. Come nel caso di Francesco Colella, il cantante melodico e showman che ogni sera assieme al suo gruppo si esibisce alla gettonata Taverna degli Aranci del mitico Cavalier Andrea Impagliazzo, una icona ad Ischia, perchè da oltre 50 anni nel suo locale all'aperto sul corso principale, accoglie turisti e vip come solo lui sa fare. L'attrice, ottima amica di Asia Argento assieme alla quale ha recitato in "La sindrome di Stendhal" e "Scarlet Diva", ha scoperto Ischia alcuni anni fa proprio grazie alla figlia del famoso regista italiano, alla quale è legatissima.