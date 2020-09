Verissimo, Giorgia Palmas annuncia il matrimonio con Filippo Magnini: «Avevamo rinviato tutto, ora siamo felici»

Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno presto genitori di una bambina. L'ex velina, ospite di 'Verissimo' - nella prima puntata della nuova stagione - racconta la gravidanza e annuncia il suo matrimonio. Le nozze, previste inizialmente per il mese di marzo, sono state rinviate a causa del coronavirus e sono programmate per il mese di dicembre. «Sarà un bellissimo giorno e vorrei che ci fosse tutta la redazione di Verissimo», ha detto Palmas a Silvia Toffanin.

Per quell'occasione ci sarà un passeggino in più. «Manca pochissimo. L'arrivo di questa bambina è stato un lampo di luce che squarciava il cielo. Questa notizia è avvenuta in un momento in cui aspettavamo la sentenza del Tas per Filippo. Emotivamente eravamo molto carichi e provati. Fortunatamente la vicenda si è conclusa bene».





Poi la 38enne ha parlato del parto: «Sarà a Milano, farò il ricovero e il giorno prima un altro tampone. Filippo sarà ricoverato con me, è stata una gravidanza condivisa, mi ha aiutato, secondo me ha avuto una gravidanza isterica». Commovente il momento in cui la conduttrice ha letto la lettera della mamma di Giorgia Palmas, che ha accolto l'arrivo di Filippo nella loro vita come una benedizione. «A volte il principe azzurro esiste. Vi auguro di rimanere come siete oggi. Per me sarai la sposa più bella perché vestita di felicità».

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA