Bernardeschi, Veronica Ciardi non ha invitato Sarah Nile al matrimonio: «Scompari dalla mia vita»

Il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi turbato da un'improvvisa bufera. Sarah Nile, concorrente del Grande Fratello 10 insieme alla moglie del calciatore della Juventus, si è sfogata sui social per il mancato invito alle nozze. In molti sui social hanno notato l'assenza dell'ex coniglietta di Playboy nel giorno del "grande sì" della sua (ex) amica del cuore. Sarah Nile ha deciso così di pubblicare delle storie Instagram in cui dice la sua e, allo stesso tempo, rompe la sua amicizia con Veronica Ciardi.

Sarah Nile, lo sfogo contro Veronica Ciardi

«In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi non partecipo al matrimonio di Veronica - scrive Sarah -. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l'esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata...».

L'ex gieffina rincara la dose e aggiunge: «Ritengo sia giusto spendere due parole, soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere, a voler capire. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi, tenuti insieme da un filo che fino ad oggi – almeno da parte mia – non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui».

Il messaggio d'addio

Sarah Nile e Veronica Ciardi diedero scalpore nel corso del Gf 10 per un bacio saffico e un rapporto di amicizia che sembrava potesse sfociare in qualcosa di più. Sarah ha deciso di dire addio a Veronica, pubblicando su Instagram l'ultimo messaggio inviatole, proprio nel giorno del matrimonio con Bernardeschi: «Questa volta non andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. Questa volta è diverso, è per sempre. Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa. Ho detto alla mia famiglia, a mio marito che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire anche che non mi hai voluto lì con te, con tutti. Io sono trasparente, sono luce, tu sei tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita».