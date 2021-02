Victoria Beckham e la svolta (storica) sul suo look: «Basta vestiti attillati»

Victoria Beckham si sente "ottimista ma realistica" riguardo al futuro della moda e si concentra sul comfort e sulla longevità dei capi piuttosto che sul glamour annunciando che lei abolisce i vestiti attillati ed elastici, da indossare al massimo solo in palestra. Denim e abiti in morbido jersey o georgette che possono essere indossati a casa - o vestiti post-lockdown con cinture a corsetto staccabili - sono il fulcro della sua nuova collezione. La sartoria è stata ridotta per riflettere una mancanza di domanda. "Questi sono pezzi senza stagione che sono radicati nella realtà", ha detto Victoria Beckham, vestita con un berretto da baseball e una maglietta da Miami, dove lavora dal giorno di Natale.

“Se uscissimo dalla routine concentrandoci sull'acquisto di cose che vogliamo indossare per anni, sarebbe un ottimo risultato per l'ambiente - ha precisato Victoria alla presentazione della nuova linea di abbigliamento -, anche se non fraintendermi, voglio comunque che le donne comprino i miei capi".

Ultimo aggiornamento: 16:22

