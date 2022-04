Victoria De Angelis in topless incanta il Coachella: il look total black fa impazzire i fan

Il Coachella 2022, il Festival statunitense che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per la definizione delle tendenze estive, ha consacrato i Maneskin. Ma, su tutti, è spiccata Victoria De Angelis, con la sua bellezza, la sua libertà e la sua voglia di trasgressione. Sul palco del grande evento musicale, la bassista della band romana, ha fatto impazzire i fan esibendo un look total black davvero speciale. Sui social, la foto di Victoria è stata un trionfo di like. Dopo i successi dei mesi scorsi, i Måneskin sono ormai stabilmente a Los Angeles. Ma non si tratta di una vacanza: la band romana è infatti impegnata a tempo pieno nella preparazione del nuovo album. Damiano David e soci lavorano sulle canzoni che finiranno sul loro nuovo disco, la cui uscita è prevista entro la fine del 2022. E tra una sala prove e un appuntamento non mancano momenti di svago.

