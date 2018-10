L'ex modella di Victoria's Secret: «Per lavorare si patisce la fame, grotteschi ideali di bellezza»

Venerdì 19 Ottobre 2018, 19:47 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 19:56

«Ricomincia la stagione delle grandi passerelle e tutte le top model iniziano a mangiare sempre meno e ad allenarsi sempre di più, in modo da essere il più in forma e toniche possibili. Il mondo della, però, continua a far passare messaggi sbagliati». È un duro sfogo, quello di, 26enneche in passato ha lavorato pernel Fashion Show di New York. Sul suo blog Bridget Malcolm, che compirà 27 anni il prossimo 3 novembre, ha scritto un post che farà discutere molto . «I grandi marchi mondiali continuano a far passare messaggi falsi, cioè che tutte lesono naturalmentee che sonodi fare ciò che vogliono del loro corpo. Non è così, anche se non siamo più negli anni '90 tutte le modelle, per avanzare nella propria carriera, continuano a fare una gara difficile da sopportare a livello fisico» - si sfoga la modella - «Alla fine, marchi comescelgono solo modelle ampiamente sottopeso. Quindi poi questa libertà viene di fatto negata. Glisono ancora troppo grotteschi, anche se siamo nel 2018».poi aggiunge: «Lo standard di bellezza delle top model resta sempre lo stesso: alta, magrissima, capelli lunghi e pelle perfetta. Mi sento a disagio quando penso a quando sono stata ripagata con lavori di alto profilo perché ero riuscita a. Ho visto troppe amiche ricompensate per questo comportamento pericoloso e penalizzate quando ai casting avevano uno o due chili in più. Trovo disturbante pensare che le giovani ragazze vengono nutrite con l'idea che la bellezza significhi essere sottopeso fino a livelli allarmanti».