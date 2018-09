Da hostess a fitness girl: Victoria Tsuranova incanta la Costiera

Sabato 8 Settembre 2018, 14:16

SORRENTO - Quando ci si allena costantemente e si dedica un adeguato spazio alla cura del corpo, ci si può concedere anche uno sgarro a tavola. Magari un cornetto a colazione a Piazza Navona o un piatto di spaghetti nei vicoli di Roma, prima di godere di qualche ora di relax tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. È quello che ha fatto Victoria Tsuranova, bionda hostess di una compagnia di volo russa che in breve tempo si è trasformata in fitness girl e influencer tra le più seguite sui social network.Victoria è ormai universalmente considerata come una delle donne più belle del pianeta. Di quel fascino mozzafiato dà quotidianamente prova sulla sua pagina Instagram, dove conta già 104mila follower, e su YouTube, dove ha aperto un canale attraverso il quale dispensa consigli su come tenersi in forma e sfoggiare un corpo perfetto a cominciare da seno e lato B, tra le principali armi di seduzione per le donne. Lei, non c'è che dire, ci riesce alla perfezione: a dimostrarlo sono le foto che la ritraggono tra Roma e la Campania, sempre con un occhio alla linea e più sexy che mai.La Tsuranova ha conquistato la notorietà e le pagine di molti siti sfruttando gli scali, che la sua compagnia di volo fa in molte parti del mondo, per mettere in mostra il suo corpo perfetto e la sua prorompente sensualità tipica delle donne dell'Est. Quando non serve bevande e snack a migliaia di metri di altezza, non è difficile vederla su Instagram in succinti costumi da bagno oppure mentre si dedica alla sua grande passione: il fitness. Scatti che i fan dimostrano di apprezzare. E, d'altra parte, non potrebbe essere altrimenti.