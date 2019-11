Vieni da Me, Debora Caprioglio: «Troppe minorenni mezze nude sui social»

Debora Caprioglio si confessa in tv. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, la showgirl ha rivelato che il suo matrimonio con Angelo Maresca è finito da tempo: «Non stiamo più insieme da quasi un anno, abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi o un inciampo, ma in realtà non era così. Tutto è avvenuto in modo graduale, non ti dico se ho pianto o meno, ma certo che sono stata male. Ho aspettato un anno per metabolizzare questa cosa e dire oggi questa cosa con serenità».

La carriera di Debora Capriolo è cominciata molto presto, con il matrimonio con il regista Klaus Kinski, ma la sua consacrazione è arrivata con il regista di film erotici Tinto Brass. Tuttavia risponde alle critiche affermando: «Trovo che un genitore debba preoccuparsi quando le figlie si mettono mezze nude sui social».