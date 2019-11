Francesca Barra a Caterina Balivo: «Con Claudio Santamaria non sono rose e fiori»

Francesca Barra si racconta a Vieni da Me. Nel salottino di Caterina Balivo, la giornalista parla della sua storia d'amore con Claudio Santamaria. Un amore che, a differenza di quanto si possa pensare, attraversa anche di momenti difficili: «La mia storia con Claudio Santamaria non è tutta rose e fiori - ha spiegato Francesca Barra -. Quando abbiamo deciso di scrivere insieme il libro "La giostra delle anime" ho capito che o ci lasciavamo o stavamo insieme per tutta la vita».

Barra e Santamaria si conoscono fin da bambini, ma solo una persona aveva capito che fra i due sarebbe stato amore. «Io e Claudio abbiamo ballato insieme il primo lento quando io avevo 11 anni e lui 16, che sognava di fare l’attore - ha raccontato la giornalista - lui era timido, ma il padre ci ha sempre creduto. Quest’uomo mi è sempre rimasto nel cuore al punto che quando incontravo Claudio a Roma, io gli chiedevo come stava il padre che, purtroppo, non ho mai rivisto da suocero».





