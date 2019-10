Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser rivela a Vieni da me: «Il mio rapporto con Stefano De Martino? Ecco la verità»

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 20:42

Vieni da me, Ignazio Moser rivela: «Ecco com'è il mio rapporto con Stefano De Martino...». Oggi pomeriggio, Cecilia Rodriguez e l'ex ciclista sono stati ospiti nel salotto di Rai1. I due fidanzati hanno raccontato le tappe della storia d'amore nata nella casa del Grande Fratello Vip, svelando qualche aneddoto della loro vita quotidiana.Caterina Balivo chiede a Ignazio Moser: «Non avresti voluto impegnarti di più e continuare a fare il ciclista?». Interviene Cecilia Rodriguez: «Hai parlato con Francesco?». Caterina Balivo imbarazzata chiede: «Hai detto Francesco?». Ma Cecilia chiarisce: «Francesco Moser è mio suocero». E Caterina ci scherza su: «Per me è il signor Moser. Mi era preso un colpo, pensavo parlassi di Francesco Monte (ex fidanzato di Cecilia, mollato in diretta tv, ndr)».Poi Caterina Balivo chiede a Ignazio Moser del suo rapporto con Stefano De Martino. Lui risponde così: «Avevo un bel rapporto anche con Andrea Iannone. Con Stefano e Belen abbiamo fatto le vacanze insieme a Ibiza, lui è molto coinvolgente». Alla domanda sul fidanzamento di Iannone con Giulia De Lellis, Cecilia invece glissa: «Si può fidanzare con chi vuole». Piccolo imbarazzo della coppia, invece, quando Caterina Balivo chiede se Jeremias Rodriguez è fidanzato. «Penso di sì. Mio fratello non mi ha detto di essersi lasciato», chiosa Cecilia.