Serena Rutelli da Caterina Balivo dopo l’addio al fidanzato: «Sono innamoratissima, non riesco a nasconderlo»

«So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po' di tempo», il giorno di San Valentino, attraverso le stories di Instagram Serena Rutelli, ex reclusa al Grande Fratello e figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, aveva annunciato ai follower la fine della sua relazione col fidanzato Alessandro Prince Zorresi. L’ex gieffina però è ancora innamorata di lui e non nega che potrebbero tornare insieme.

La Rutelli infatti, ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo, “Vieni da me”, ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per lui: «Per me non è finito l’amore – ha confessato in trasmissione - io sono innamoratissima. E non riesco a nascondere i miei sentimenti, che cosa devo fare?».

Erano fidanzati da due anni (“Stavamo insieme da due anni. Io e Alessandro abbiamo 9 anni di differenza. Lui ne ha 21 ma è una persona molto matura per la sua età. Però ci sono alcune cose…”) e ora, dopo l’addio, sono comunque in buoni rapporti: «Ci sentiamo, siamo in buoni rapporti, ma per adesso abbiamo deciso così (…) Tornare con lui? Non lo so. Vedremo, voglio lasciare decidere al destino…».

