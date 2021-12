Bobo Vieri positivo al Covid, Costanza Caracciolo: «A Natale separati in casa»

Natale in isolamento per Bobo Vieri. L'ex attaccante è risultato positivo al Covid e a raccontare le ultime ore in casa è stata la moglie Costanza Caracciolo: «In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid - ha scritto l'ex velina in un post su Instagram -. Purtroppo il nostro Christian si è beccato il virus. Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte. Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!».

