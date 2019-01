Viola di «Un posto al sole» diventa mamma: ecco il figlio di Ilenia Lazzarin

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 21:51

I fan hanno potuto seguire gli ultimi mesi di gravidanza attraverso i social network. E ieri è arrivata la bella notizia: è nato Raoul, il bimbo di Ilenia Lazzarin. Ad annunciarlo dalla clinica Ruesh di Napoli la stessa attrice, protagonista nella soap opera “Un posto al sole” nei panni di Viola Bruni, che ha postato su Facebook e Instagram una fotografia in cui tiene tra le braccia il nuovo arrivato. Una tenera immagine accompagnata da un messaggio pieno di gratitudine: «Anno nuovo...VITA nuova! – scrive la Lazzarin –. Preso in parola... GRAZIE 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul sei già tutta la mia VITA! Grazie Roberto Palmieri».Il secondo “grazie” è per suo marito, Roberto Palmieri, l’imprenditore napoletano che la 36enne ha sposato lo scorso 27 ottobre a Positano. Anche quell’evento i fan poterono seguirlo indirettamente grazie a foto e video caricati sui social. Poi l’annuncio della gravidanza in corso già da tempo, sempre affidato a post pubblici, e le ultime fasi della gestazioni in cui l’attrice s’è mostrata sempre in splendida forma, nonostante il pancione. Ora che il bimbo è nato c’è da aspettarsi che i numerosi ammiratori della bella Lazzarin possano seguire anche la crescita del piccolo Raoul.