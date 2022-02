Vladimir Luxuria: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero. La clamorosa gaffe dell'icona LGBT (che ora chiede scusa)

Sanremo è finito ma non si sono spenti i riflettori. Da Mediaset alla Rai, dalle radio ai giornali tutti non parlano di altro che della kermesse canora che ha fatto toccare vette inimmaginabili di share ad Amadeus. Hanno vinto la 72esima edizione del Festival Mahmood e Blanco. Ieri anche Barbara D'Urso con i suoi ospiti a Pomeriggio 5 ha voluto dedicare un blocco ai vincitori di Sanremo 2022. Nel salottino di Barbarella c'era anche Vladimir Luxuria. La cintaseienne intenta a commentare il trionfo del duo che grazie a Brividi rappresenteranno anche l'Italia all'Eurovision Song Contest, ha fatto una gaffe che non è passata inosservata.

Vladimir Luxuria e la gaffe in diretta

«Due uomini, uno eterosessuale che in quel video si sta sbaciucchiando con la sua giovane fidanzata Giulia e Mahmood, che invece ha fatto coming out, che possono cantare insieme una bella canzone d'amore perché l'amore è per tutti». Vladimir voleva sottolineare che finalmente anche Sanremo è pronto a dare un segnale nuovo, peccato che nel voler elogiare il Festival ha fatto riferimento anche al coming out di Mahmood, che non c'è mai stato.

La reazione di Barbara D'Urso

Anche la conduttrice si dice felice di questa vittoria: «Infatti hanno vinto per la loro bravura, per la canzone, per il testo, sono due persone carine. Non avete idea di che ragazzo educato sia Mahmood. Sono ancora più felice che abbiano vinto loro».

Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a @pomeriggio5 sul coming out di Mahmood: in realta lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) February 7, 2022

Le scuse della Luxuria

La gaffe di Vladimir è diventata subito oggetto di critiche sui social. Un tam tam di cinguettii in cui gli utenti sottolineavano la "svista" di Luxuria. Qualche ora dopo la diretta, è stata la stessa Vladimir a chiedere scusa: «Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio Cinque sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry».

Cosa ha detto l'artista

E Mahmood in effetti è una persona molto riservata e l'unico momento in cui si è lasciato andare a qualche parola in più era stato da Silvia Toffanin a Verissimo in cui aveva detto:

«Se sono innamorato? È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo, sono confuso».