Wanda-Icardi, la China è una furia: «Basta spalare mer*a, vi svelo la verità»

La telenovela tra Wanda Nara, Mauro Icardi e Eugenia Suarez, non sembra finire mai. All'improvviso, infatti, come un fulmine a ciel sereno irrompe Eugenia Suarez «La China» e lo fa a gamba tesa sulle dichiarazioni rilasciate da Wanda Nara qualche giorno fa.

L'altra donna al centro dello scandalo, che ha travolto la coppia più discussa degli ultimi mesi, è una vera e propria furia su Instagram. Il suo duro sfogo lascia poco all'immaginazione e promette ricadute pesanti su Wanda e Maurito.

Il 16 ottobre la tranquillità e la serenità matrimoniale di Wanda Nara e Mauro Icardi sono state travolte dallo scandalo che ha al centro proprio l'attrice argentina. Da quel momento si è scatenata una vera e propria telenovela su Instagram che è stata seguita da milioni di persone in due continenti diversi.

E adesso La China ribatte colpo su colpo a quanto dichiarato da Wanda Nara: «Spalare me**a sugli altri non la ridurrà nella tua vita», ha scritto l'attrice e cantante argentina, non chiarendo però il mittente delle sue parole. Dopo l'intervista di Wanda all'amica giornalista Susana Gimenez ora è il turno di Eugenia. La Suarez ha rilasciato un'esclusiva ad Alejandro Fantino per la piattaforma Star+, emittente argentina. Attraverso i suoi canali social, la 28enne ha annunciato che il reportage verrà tramesso lunedì 29 novembre, assicurando che sarà lei a parlare «in prima persona» e «senza filtri». Tra poche ore, dunque, il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbe tornare a vacillare. Nella notte italiana, Eugenia Suarez griderà al mondo la sua verità e, poi, scopriremo come reagirà la coppia tornata a sorridere da pochi giorni.